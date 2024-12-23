«О какой нестабильности может идти речь?» Евсеев высказался об игре московского «Динамо»

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России, шестикратный чемпион России Вадим Евсеев, ныне работающий главным тренером «Ленинградца», ответил на вопрос о нестабильности московского «Динамо» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Со слов тренера Лички, команда набрала на первом отрезке сезона на три очка больше, чем на том же отрезке в прошлом сезоне. Какая тут нестабильность? Результат команды улучшился, о какой нестабильности может идти речь? «Динамо» стало набирать больше очков, но у команды есть проблемы в балансе атаки и обороны», — приводит слова Евсеева Metaratings.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками.