Уваров: наверное, мне нужно пойти в синагогу, чтобы «Динамо» наконец стало чемпионом

Бывший вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Александр Уваров ответил на вопрос, когда бело-голубые станут чемпионами Российской Премьер-Лиги. Знаменитый советский и российский голкипер много лет проживает в Израиле и работает в системе «Маккаби» из Тель-Авива.

В прошлом сезоне «Динамо» было в шаге от чемпионства — для завоевания золота нужно было просто не проиграть «Краснодару» в заключительном матче сезона. Однако бело-голубые не справились с этой задачей и минимально уступили (0:1).

— Когда уже «Динамо» станет чемпионом?

— Да сам жду не дождусь! Если начну в синагогу ходить — наверное, станут (смеётся). Пока не хожу — всё-таки я православный. Но, наверное, надо пойти, чтоб наконец взяли золото, — сказал Уваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.