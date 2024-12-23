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В махачкалинском «Динамо» высказались о будущем полузащитника Ангбана в команде

В махачкалинском «Динамо» высказались о будущем полузащитника Ангбана в команде
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Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев ответил на вопрос о будущем Викторьена Ангбана в клубе.

«Пока ещё вопрос, вернётся ли Ангбан в «Сочи» или нет. Он игрок «Сочи», с нами у него контракт на полгода. Если захотят его забрать, то вернётся. Предварительное обсуждение по его будущему было. У нас позиция следующая — если он захочет остаться, мы его оставим, несмотря на тот факт что он не играл.

Он игрок хорошего уровня, но футболисты нашей команды мобильнее — Ангбан не успевает за динамикой. Но у меня был с ним разговор, что, если захочет остаться, мы с удовольствием его оставим», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее появились слухи, что «Динамо» планирует вернуть Ангбана в «Сочи».

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