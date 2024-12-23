Вадим Евсеев: ЦСКА тяжело конкурировать из-за денежного давления на клуб

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России, шестикратный чемпион России Вадим Евсеев, ныне работающий главным тренером «Ленинградца», поделился мыслями о конкурентоспособности московского ЦСКА.

«У ЦСКА есть проблемы с покупкой игроков, там всё непросто. Клуб находится под денежным давлением, поэтому ему тяжело конкурировать с другими командами, которые сейчас находятся выше в турнирной таблице. Но ЦСКА начинает привлекать к играм россиян, которые заслуженно проходят в состав», — приводит слова Евсеева Metaratings.

Ранее дисциплинарный комитет ФИФА запретил ЦСКА регистрировать новых игроков в течение трёх трансферных окон. Запрет связан с выплатой «Херенвену» за трансфер форварда Чидеры Эджуке.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА с 31 очком находится на шестом месте.