Жирков оценил шансы «Динамо» на чемпионство в этом сезоне

Бывший защитник московского «Динамо» Юрий Жирков оценил шансы своей бывшей команды на чемпионство в текущем сезоне. Он считает, что бело-голубых нельзя сбрасывать со счетов в чемпионской гонке.

– В прошлом сезоне с «Зенитом» конкурировало «Динамо». В этом сезоне бело-голубые отдалились от этого?

– Всё равно у «Динамо» есть шансы в борьбе за чемпионство. В том году они боролись до последнего тура, сейчас они хотят повторить эту борьбу. Нельзя сбрасывать бело-голубых со счетов, – приводит слова Жиркова Metaratings.

Напомним, сейчас «Динамо» идёт на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отставание от лидирующего «Краснодара» — четыре очка.