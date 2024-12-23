Экс-тренер «Кубани» Евдокимов выбрал бы Тюкавина лучшим игроком 2024 года

Бывший главный тренер «Кубани» Роберт Евдокимов высказался о нападающем московского «Динамо» и сборной России Константине Тюкавине. По словам Евдокимова, бело-голубые напрямую зависят от результативности Тюкавина.

— Вы согласны с выбором Головина лучшим российским футболистом 2024 года?

— Он играет в хорошем клубе во Франции — наверное, только поэтому его признали. С одной стороны, правильно. С другой стороны, мне кажется, что надо было выбрать из чемпионата России.

— Кого вы бы назвали?

— Про Батракова много говорили… Глушенков, Тюкавин, Глебов и Осипенко…

— А если выбрать кого-то одного?

— Я бы зацепился за Тюкавина. В прошлом сезоне «Динамо» заняло второе место за счёт него. И в этом сезоне, как только он стал забивать, команда сразу заиграла. Про «Динамо» можно сказать, что они зависят от Тюкавина, — приводит слова Евдокимова «РБ Спорт».

Напомним, в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» Тюкавин оформил дубль и сделал результативную передачу. До этой игры 22-летний нападающий последний раз забивал в чемпионате России во встрече 12-го тура с «Рубином» (0:4). Всего в нынешнем сезоне Тюкавин принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.