Экс-вратарь сборной СССР Уваров: слежу за своим воспитанником в «Баварии»

Бывший вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Александр Уваров поделился мнением о вратаре мюнхенской «Баварии» Даниэле Переце, который является его воспитанником.

— Слежу за своим воспитанником в «Баварии» — Даниэлем Перецом.

Смотрю, начал играть. Жалко, пропускает. Его вины там нет, но «на ноль» никак не получается сыграть. У Сафонова не менее серьёзная конкуренция.

— А со стороны Переца не слишком рискованно было идти в конкуренты к Нойеру?

— Ну смотри, Нойеру всё-таки уже 38. Наверняка «Бавария» будет ещё кого-то брать. Конкуренция. Как и в случае с Сафоновым, всё от него будет зависеть. Но если израильтянин попал в мюнхенскую «Баварию», это о чём-то говорит. Тем более — вратарь. Очень горд за него. Перец — наш воспитанник, «Маккаби» из Тель-Авива, — сказал Уваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В текущем сезоне Даниэль Перец провёл за мюнхенскую «Баварию» во всех турнирах пять матчей.