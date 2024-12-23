Максименко: не смогу сказать, сможет ли Сафонов вытеснить Доннарумму из основного состава

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко прокомментировал борьбу за место в основном составе французского «ПСЖ» между Матвеем Сафоновым и Джанлуиджи Доннаруммой.

«За Сафоновым и его успехами в «ПСЖ», конечно, слежу. Стараюсь смотреть матчи с его участием. Но не смогу сказать, сможет ли Матвей вытеснить Доннарумму из основного состава французского клуба. Чтобы о таком говорить, нужно быть внутри команды», — приводит слова Максименко Legalbet.

В воскресенье, 22 декабря, Матвей Сафонов отразил два удара в серии пенальти в матче 1/32 финала Кубка Франции с «Лансом» и вывел свою команду в 1/16 финала турнира, где команда россиянина сыграет с «Эспали Сен-Марсель».