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Каррагер — о победе «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом»: это была по-настоящему важная игра

Каррагер — о победе «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом»: это была по-настоящему важная игра
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Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги над «Тоттенхэмом» (6:3) и оценил её важность для команды.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
3 : 6
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Диас – 23'     0:2 Мак Аллистер – 36'     1:2 Мэддисон – 41'     1:3 Собослаи – 45+1'     1:4 Салах – 54'     1:5 Салах – 61'     2:5 Кулушевски – 72'     3:5 Соланке – 83'     3:6 Диас – 85'    

«Это была по-настоящему важная игра, и я вспоминаю, как в последний раз «Ливерпуль» выигрывал чемпионат. Примерно в это же время года они играли с «Лестером», выиграли со счётом 4:0, и это было по-настоящему значимо», — приводит слова Каррагера Liverpool Echo.

Напомним, накануне, 22 декабря, состоялся матч между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем». Игра проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. По итогам матча «Ливерпуль» заработал 39 очков и расположился на первой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «У Тоттенхэма» 23 очка, он занимает 11-е место в таблице.

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