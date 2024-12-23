Каррагер — о победе «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом»: это была по-настоящему важная игра

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги над «Тоттенхэмом» (6:3) и оценил её важность для команды.

«Это была по-настоящему важная игра, и я вспоминаю, как в последний раз «Ливерпуль» выигрывал чемпионат. Примерно в это же время года они играли с «Лестером», выиграли со счётом 4:0, и это было по-настоящему значимо», — приводит слова Каррагера Liverpool Echo.

Напомним, накануне, 22 декабря, состоялся матч между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем». Игра проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. По итогам матча «Ливерпуль» заработал 39 очков и расположился на первой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «У Тоттенхэма» 23 очка, он занимает 11-е место в таблице.