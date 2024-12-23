Каррагер — о победе «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом»: это была по-настоящему важная игра

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги над «Тоттенхэмом» (6:3) и оценил её важность для команды.
«Это была по-настоящему важная игра, и я вспоминаю, как в последний раз «Ливерпуль» выигрывал чемпионат. Примерно в это же время года они играли с «Лестером», выиграли со счётом 4:0, и это было по-настоящему значимо», — приводит слова Каррагера Liverpool Echo.
Напомним, накануне, 22 декабря, состоялся матч между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем». Игра проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. По итогам матча «Ливерпуль» заработал 39 очков и расположился на первой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «У Тоттенхэма» 23 очка, он занимает 11-е место в таблице.
- 23 декабря 2024
-
18:26
-
18:25
-
18:24
-
18:20
-
18:06
-
17:53
-
17:53
-
17:50
-
17:47
-
17:20
-
17:17
-
16:55
-
16:49
-
16:48
-
16:41
-
16:34
-
16:33
-
16:24
-
16:24
-
16:20
-
16:18
-
16:13
-
15:55
-
15:51
-
15:47
-
15:40
-
15:30
-
15:30
-
15:23
-
15:22
-
15:10
-
14:57
-
14:56
-
14:50
-
14:36