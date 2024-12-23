Лам — о ЧМ-2034: важно, чтобы крупные мероприятия проводились в демократических странах

Бывший защитник сборной Германии Филипп Лам поделился мнением о проведении чемпионата мира — 2034 в Саудовской Аравии, а также о системе голосования за место проведения турнира.

«Важно, чтобы крупные мероприятия проводились в демократических странах. Способ выбора места проведения заключался в том, что два чемпионата мира выбирались одновременно в одном голосовании, вы не могли голосовать за чемпионат мира 2030 года и чемпионат мира 2034 года, вы должны были сказать «да» или «нет» обоим. Это базовые требования, о которых я говорю: в премии не может быть что-то правильно», — приводит слова Лама Relevo.

Напомним, 11 декабря Международная федерация футбола (ФИФА) официально объявила, что чемпионат мира по футболу 2034 года пройдёт в Саудовской Аравии.