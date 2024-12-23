Лучано Спаллетти высказался о будущем Дибалы и Пеллегрини в «Роме»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти посоветовал «Роме» не продавать своего нападающего Пауло Дибалу, а также рассказал о постоянном интересе к Лоренцо Пеллегрини со стороны других клубов.

«Мне сложно сказать, стоит ли продавать Дибалу. Все знают, что Дибала тот игрок, который может заставить работать целую команду, потому что у него есть техника, он взаимодействует со всеми и проявляет мастерство каждый раз, когда мяч оказывается у него в ногах. Для команды, которая хочет выстроить победный менталитет, лучше всего сохранять таких игроков, как он.

Что касается Пеллегрини. Он — качественный игрок, но сейчас «Роме» нужно набирать очки, и поэтому он однозначно будет стараться действовать более профессионально. За Пеллегрини сейчас активно наблюдают, впрочем, как и всегда», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

В нынешнем сезоне Дибала провёл за «Рому» 21 матч во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Пеллегрини отыграл за римский клуб 20 матчей во всех турнирах, отметился тремя голами и двумя передачами.