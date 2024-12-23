Почётный президент РФС Колосков: переход Сафонова в «ПСЖ» оправдывает себя

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал выступление российского вратаря Матвея Сафонова в составе французского «ПСЖ».

«На сегодняшний день переход Сафонова в «ПСЖ» оправдывает себя. Даже когда Доннарумма был здоров, Матвей всё равно получал игровую практику. Как только итальянец получал травму, то Сафонов сразу становился номером один. Он стабильно выступает и играет, что подтвердил буквально вчера. Поэтому, конечно, его переход в «ПСЖ» оправдан. И я уверен, что он будет там прибавлять», — приводит слова Колоскова Legalbet.

В воскресенье, 22 декабря, Матвей Сафонов отразил два удара в серии пенальти в матче 1/32 финала Кубка Франции с «Лансом» и вывел свою команду в 1/16 финала турнира, где «ПСЖ» предстоит сыграть с «Эспали Сен-Марсель».