Пулишич — о критике сравнений с Леброном Джеймсом: людям нужно успокоиться, это шутка

26-летний американский футболист, полузащитник итальянского клуба «Милан» и национальной команды США Кристиан Пулишич прокомментировал критику в свой адрес из-за того, что Кристиана часто сравнивают со звёздным форвардом и четырёхкратным чемпионом НБА Леброном Джеймсом, выступающим в команде «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Забавно, я буду путешествовать по всему миру, и вы услышите, как какой-нибудь случайный человек выкрикнет в мой адрес «Капитан Америка», и вы просто скажете: «Не может быть, чтобы это стало популярно». Леброн тоже был одним из моих любимых спортсменов, когда я рос.

Люди, которые обижаются на прозвище от моих поклонников, говорят: «Даже не сравнивайте этих двоих!» Для меня это шутка. Это мем. Людям нужно успокоиться. Я не думаю, что я Леброн Джеймс в футболе. Вот почему это забавно, потому что парень, который это сказал, я уверен, не слишком хорошо разбирается в футболе.

Так что я не дотягиваю до уровня Леброна Джеймса. Но всё же думаю, что смогу внести большой вклад в развитие футбола в США, в развитие нашей национальной команды и в создание целой культуры вокруг этого вида спорта, и, надеюсь, постараюсь сделать для этого всё», — приводит слова Пулишича издание Goal.