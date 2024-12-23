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Экс-вратарь сборной СССР Уваров высказался об ошибках голкиперов «Динамо»

Экс-вратарь сборной СССР Уваров высказался об ошибках голкиперов «Динамо»
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Бывший вратарь сборной СССР Александр Уваров поделился мнением об ошибках вратарей московского «Динамо» и игре Андрея Лунёва в текущем сезоне.

«Вратарь — он тоже человек и допускает ошибки. У полевых игроков они не так заметны, а у голкипера — сразу в глаза бросаются. Но я думаю, что они правильный выбор сделали, взяв Лунёва. Он опытный вратарь. Да, не без ошибок, но кто их не допускал? И мы ошибались. Главное — сделать правильные выводы, — сказал Уваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В текущем сезоне Андрей Лунёв провёл за московское «Динамо» 15 матчей в Российской Премьер-Лиге и один матч в Кубке России.

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