Анчелотти — о поддержке в «Реале»: на мой счёт никогда не проявляли никакого беспокойства

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о постоянной поддержке со стороны клуба.

«В клубе никогда не проявляли никакого беспокойства на мой счёт. Они всегда оказывали заботу, проявляли спокойствие и уравновешенность. Это то, что нужно тренеру в трудные времена», — приводит слова Анчелотти Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Карло Анчелотти работает в «Реале» с 2021 года. Ранее он уже возглавлял команду с 2013 по 2015 год. За это время итальянский специалист три раза выиграл Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Испании. Кроме того, на счету Анчелотти два Кубка Испании, два Суперкубка Испании, три Суперкубка УЕФА, один Межконтинентальный кубок и две победы на клубном чемпионате мира.