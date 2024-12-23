«Он выбыл на много недель». Артета — о травме Саки

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал состояние игрока команды Букайо Саки после полученной травмы в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (5:1).

«Всё выглядит не очень хорошо. Он выбыл на много недель. Это большой удар, но для нас это будет серьёзным испытанием, чтобы преодолеть ещё одно испытание», — приводит слова Артеты Эд Ааронс на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, 23-летний англичанин покинул поле на 24-й минуте матча с «Кристал Пэлас». Всего в нынешнем сезоне нападающий сыграл в 16 матчах АПЛ за «канониров», в которых забил пять голов и сделал 10 результативных передач. Также на счету Саки четыре забитых мяча и два голевых паса в пяти матчах Лиги чемпионов.