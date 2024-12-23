«Ахмат» и «Рубин» интересуются полузащитником «Мильонариоса» Кордобой

«Ахмат» и «Рубин» интересуются полузащитником колумбийского «Мильонариоса» Джоном Кордобой. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Игрок находится в списках клубов, но не на первых позициях.

24-летний Кордоба, согласно данным Transfermarkt, находится в колумбийском клубе на правах аренды из команды «Малакатеко», выступающей в чемпионате Гватемалы. В 27 матчах за «Мильонариос» Кордоба забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

Приоритетной позицией для Кордобы является правый фланг атаки, но колумбиец может закрыть как роль центрального нападающего, так и левого вингера.