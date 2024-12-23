«Атлетико Минейро» заплатит ЦСКА € 2,7 млн за переход Бруно Фукса — Fala Galo

Бразильский клуб «Атлетико Минейро» заплатит за переход защитника Бруно Фукса из московского ЦСКА € 2,7 млн. Эта сумма будет растянута на три платежа по € 900 тыс. каждый. Об этом сообщили Fala Galo.

Ранее ЦСКА сообщил об уходе защитника Бруно Фукса в «Атлетико Минейро». Защитник выступал за бразильский клуб с 2023 года на правах аренды, контракт был рассчитан до 14 декабря этого года.

Условия активации опции были выполнены бразильским клубом, поэтому трансфер на условиях аренды был автоматически преобразован в постоянный. За два года в бразильском клубе Фукс провёл 68 матчей.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.