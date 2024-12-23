Александр Уваров: Добровольский сейчас не при деле, но в Молдавии он — бог!

Бывший вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Александр Уваров рассказал о своей встрече с бывшим одноклубником Игорем Добровольским.

«С Добровольским я виделся два года назад, когда ездили в Молдавию с ветеранами. Надеюсь в этом году снова увидеть. Да, Игорь сейчас не при деле, но куда ты с ним в Кишинёве не пойдёшь — все везде по имени-отчеству обращаются. Добровольский — бог там! Это я сам видел. Сейчас он без команды, а завтра — кто знает?» — сказал Уваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Ранее Игорь Добровольский в интервью рассказывал, что о нём забыли в России, так как он «неудобен для многих».