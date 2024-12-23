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Александр Уваров: после матча с «Барселоной» решил закончить с ветеранским футболом

Александр Уваров: после матча с «Барселоной» решил закончить с ветеранским футболом
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Бывший вратарь московского «Динамо» и сборной СССР, ныне тренер вратарей «Маккаби» Тель-Авив Александр Уваров рассказал, почему решил закончить с ветеранским футболом.

«У меня последняя игра была против «Барселоны» в Тель-Авиве. На память остались фотографии с Роналдиньо. Они нас, конечно, обыграли — кажется, 4:1. Весело было.

Это было год назад. Сыграли с двумя «Маккаби» — из Тель-Авива и Хайфы. Человек пять у них было довольно известных. Савиола играл, Ривалдо, Жюли.

У нас было три вратаря. 20 минут я с божьей помощью выдержал (смеётся). Правда, пропустил один мяч. Но, по-моему, достойно выступил — не посрамил. Один непростой удар отразил — Роналдиньо даже подошёл, обнял. Сам не знаю, как прыгнул. Поднялся минут через 30, ха-ха! Но поднялся. Весёлая игрушка была. Я на банкет уже не смог прийти — сил не хватило. Пошёл восстанавливаться домой. Мне на следующий день нужно было на тренировку идти, а я в игре отдал все силы. И решил закончить с футболом за ветеранов (смеётся)», — сказал Уваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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