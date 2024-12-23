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Гендиректор «Ахмата» Айдамиров исключил возможность смены тренера клуба

Гендиректор «Ахмата» Айдамиров исключил возможность смены тренера клуба
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о планирующихся в команде изменениях. Он отметил, что главного тренера руководство клуба менять не планирует.

— Будут ли у вас какие-то изменения на тренерском посту? И будут ли игроцкие?
— Игроцкие будут, тренерские — нет, — приводит слова Айдамирова «РБ Спорт».

В сентябре этого года Сергей Ташуев повторно возглавил «Ахмат», сменив на посту главного тренера Магомеда Адиева. Ранее Ташуев работал в воронежском «Факеле». По итогам первой части сезона «Ахмат» располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.

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