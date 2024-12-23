«‎Кто говорит, что Месси лучше меня?» Роналду упомянул Лионеля в ролике MrBeast

Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду поучаствовал в совместном видео с самым популярным ютубером мира мистером Beast, в котором футболист и блогер выполняли различные испытания.

Сначала Роналду чуть ли не сломал руку MrBeast, а в конце забил с пенальти сразу четырём вратарям. Перед ударом Криштиану спросил у блогеров: «‎Кто говорит, что Месси лучше меня???»‎, после чего трое парней указали на четвёртого со словами: «‎Он. Он говорил». В итоге никто из вратарей не стал отбивать пенальти, испугавшись сильного удара.

В текущем сезоне Криштиану Роналду провёл за клуб во всех турнирах 17 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал две голевые передачи.