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Экс-вратарь сборной СССР: не могу без нашей варёной колбасы — у израильской вкус не тот

Экс-вратарь сборной СССР: не могу без нашей варёной колбасы — у израильской вкус не тот
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Бывший вратарь сборной СССР, ныне тренер вратарей «Маккаби» Тель-Авив Александр Уваров рассказал, как возит внукам из России колбасу, и сравнил её вкус с израильской.

— Как ваши внуки?
— Растём. Сегодня дочь прислала фотографию внучки. Она ещё совсем маленькая — 10 месяцев.

— Старшие внуки всё так же заказывают из России колбасу?
— А как же. И внук, и внучка просят из поездок колбаски привезти. Всегда привожу, приходится. Очень докторскую любят. Это у нас генетика, видать. Я же без варёной колбасы тоже не могу.

— В Израиле не такая?
— Не тот вкус совсем. Поэтому, как лечу из Москвы, у меня постоянно перегруз, — сказал Уваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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