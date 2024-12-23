Экс-вратарь сборной СССР: не могу без нашей варёной колбасы — у израильской вкус не тот

Бывший вратарь сборной СССР, ныне тренер вратарей «Маккаби» Тель-Авив Александр Уваров рассказал, как возит внукам из России колбасу, и сравнил её вкус с израильской.

— Как ваши внуки?

— Растём. Сегодня дочь прислала фотографию внучки. Она ещё совсем маленькая — 10 месяцев.

— Старшие внуки всё так же заказывают из России колбасу?

— А как же. И внук, и внучка просят из поездок колбаски привезти. Всегда привожу, приходится. Очень докторскую любят. Это у нас генетика, видать. Я же без варёной колбасы тоже не могу.

— В Израиле не такая?

— Не тот вкус совсем. Поэтому, как лечу из Москвы, у меня постоянно перегруз, — сказал Уваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.