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В Федерации футбола Казахстана прокомментировали слухи о возможном увольнении Черчесова

В Федерации футбола Казахстана прокомментировали слухи о возможном увольнении Черчесова
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Вице-президент Казахстанской федерации футбола Рохус Шох отреагировал на слухи об увольнении Станислава Черчесова из национальной команды.

«Скажу так — это очередные слухи, которые ни мне, ни кому-либо из федерации комментировать не хочется», — приводит слова Шоха Sport24.

Сегодня, 23 декабря, появилась информация о том, что Станислав Черчесов может быть уволен из сборной Казахстана в ближайшее время. Об этом сообщил комментатор Ермухамед Маулен в своём телеграм-канале.

При Станиславе Черчесове сборная Казахстана проиграла пять матчей из шести с общей разницей мячей 0:15. По информации СМИ, тренер получит € 1 млн в качестве компенсации за расторжение контракта.

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