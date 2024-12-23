В Федерации футбола Казахстана прокомментировали слухи о возможном увольнении Черчесова

Вице-президент Казахстанской федерации футбола Рохус Шох отреагировал на слухи об увольнении Станислава Черчесова из национальной команды.

«Скажу так — это очередные слухи, которые ни мне, ни кому-либо из федерации комментировать не хочется», — приводит слова Шоха Sport24.

Сегодня, 23 декабря, появилась информация о том, что Станислав Черчесов может быть уволен из сборной Казахстана в ближайшее время. Об этом сообщил комментатор Ермухамед Маулен в своём телеграм-канале.

При Станиславе Черчесове сборная Казахстана проиграла пять матчей из шести с общей разницей мячей 0:15. По информации СМИ, тренер получит € 1 млн в качестве компенсации за расторжение контракта.