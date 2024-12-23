В «Динамо» опровергли информацию о переговорах по Глебову

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин опроверг информацию о том, что ведутся активные переговоры по трансферу полузащитника «Ростова» Данила Глебова.

— Было сообщение о том, что уже продвинутая стадия переговоров по поводу Глебова…

— Это неправда, — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Ранее СМИ сообщали, что «Динамо» ведёт переговоры по переходу Глебова. Указывалось, что сумма трансфера капитана ростовского клуба может составить € 9-10 млн.

Глебову 25 лет, за «Ростов» он выступает с 2019-го. Действующий контракт Данила с жёлто-синими рассчитан до конца июня 2028 года. В нынешнем сезоне Глебов провёл 23 матча за команду во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского полузащитника в € 8 млн.