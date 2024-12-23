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Массимо Каррера высказался о назначении Боккетти на пост главного тренера «Монцы»

Массимо Каррера высказался о назначении Боккетти на пост главного тренера «Монцы»
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Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на назначение бывшего защитника красно-белых Сальваторе Боккетти на пост главного тренера «Монцы».

«Рад за Сальваторе Боккетти. Во времена работы в «Вероне» он доказал, что обладает всеми качествами», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Сальваторе Боккетти изначально выступал в России за «Рубин» с 2010 по 2012 год. Затем футболист перешёл в «Спартак» в январе 2013-го. В составе красно-белых защитник стал чемпионом России сезона-2016/2017, а также обладателем Суперкубка страны. Всего за «Спартак» Боккетти провёл 115 игр и забил пять мячей. В сезоне-2023/2024 выступал в качестве ассистента главного тренера «Вероны» в Серии А.

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