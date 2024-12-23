Заслуженный тренер Казахстана Черепанов: мне известно, что будет отставка Черчесова

Заслуженный тренер Казахстана Павел Черепанов прокомментировал возможное увольнение Станислава Черчесова из национальной команды.

«Что будет отставка Черчесова из сборной Казахстана, мне известно из других источников. Считаю, что нужно оставить тренера, он узнал сборную и ребят.

Так получилось, что шуток Станислава Саламовича про казахский язык не поняли. В южных странах болезненно воспринимают такие шутки. В прессе на него наехали, ему пришлось выплатить штраф. Черчесову было бы трудно работать в следующем цикле, поэтому для него отставка — хороший вариант. Если бы он и следующий раз неудачно выступил, было бы совсем печально. Мы знаем его уровень. Но так сложилось, что и лимит, и футболисты в плохом состоянии — многие не играли. Но я понимаю нового президента федерации — ещё раз наступить на грабли он не захотел», — сказал Черепанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее появилась информация о том, что Станислава Черчесова могут уволить из сборной Казахстана в ближайшее время.