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Александр Уваров назвал русские блюда, обязательные на его новогоднем столе в Израиле

Александр Уваров назвал русские блюда, обязательные на его новогоднем столе в Израиле
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Бывший вратарь сборной СССР, ныне тренер вратарей «Маккаби» Тель-Авив Александр Уваров рассказал, как и где будет отмечать Новый год. Он также поделился, какие русские блюда обязательно должны находиться на его праздничном столе.

— Как будете отмечать Новый год?
— Дома, с семьёй. Мне 1 января на работу. Праздник праздником, а тренировка — по расписанию.

— Что из русского у вас обязательно должно быть на столе?
— Оливье и селёдка под шубой — в первую очередь. Дочь у меня это дело любит и умеет готовить. А там уж как пойдёт. Самогон есть (смеётся), — сказал Уваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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