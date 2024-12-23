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Гладилин: в Казахстане имеют полное право уволить Черчесова — результат провальный

Гладилин: в Казахстане имеют полное право уволить Черчесова — результат провальный
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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о возможном увольнении главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.

«В Казахстане имеют полное право отправить в отставку Черчесова, так как результат неудовлетворительный. Они смотрят на перспективы, отборочный этап закончен, что будет дальше — непонятно. Когда тренер проваливает, а это провал, поставленные задачи, с ним могут разорвать контракт.

Репутация Черчесова от работы в Казахстане не была испорчена. Такое бывает и у более выдающихся тренеров. Сейчас не всё срастается у Моуринью в Турции, хотя он должен бороться за чемпионство. Не всегда всё получается. Это не говорит, что Черчесов не специалист. Он профессионал», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее появилась информация о том, что Станислава Черчесова могут уволить из сборной Казахстана в ближайшее время.

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