Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зидан отклоняет предложения топ-клубов ради «Реала» и сборной Франции — Marca

Зидан отклоняет предложения топ-клубов ради «Реала» и сборной Франции — Marca
Аудио-версия:
Комментарии

Французский специалист Зинедин Зидан готов вернуться к работе после долгого перерыва, однако рассматривает он только две команды. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, к Зидану неоднократно проявляли интерес «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «ПСЖ» и «Бавария», но он всегда отвечал им отказом. Утверждается, что причиной такого решения стало то, что Зидан на клубном уровне не видит себя руководителем какой-либо другой команды, кроме «Реала». То же самое касается и сборных, тренер готов возглавить только сборную Франции.

Напомним, Зинедин Зидан на клубном уровне работал только с «Реалом», он возглавлял команду с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год. Вместе со «сливочными» французский тренер стал двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании и трёхкратным победителем Лиги чемпионов.

Материалы по теме
Анчелотти — о поддержке в «Реале»: на мой счёт никогда не проявляли никакого беспокойства
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android