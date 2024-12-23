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Станислава Черчесова не уведомляли об отставке из сборной Казахстана

Станислава Черчесова не уведомляли об отставке из сборной Казахстана
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Никто из Федерации футбола Казахстана не связывался со Станиславом Черчесовым по поводу его отставки. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«До настоящего момента Черчесова никто об отставке не предупреждал. Он не в курсе», — добавил источник «Чемпионата».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Станислава Черчесова могут уволить из сборной Казахстана в ближайшее время.

Российский специалист возглавил сборную Казахстана минувшим летом. За этот период под его руководством казахстанская национальная команда приняла участие в шести матчах Лиги наций УЕФА, в которых она пять раз потерпела поражение и один раз сыграла вничью.

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