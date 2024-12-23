В киосках с едой на «Олд Траффорд» обнаружили следы присутствия мышей

Во время визита инспекторов по гигиене на домашний стадион английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» «Олд Траффорд» были обнаружены следы присутствия мышей в киосках с едой и в корпоративных апартаментах.

После визита инспекции «Манчестер Юнайтед» получил рейтинг гигиены в две звезды из максимально возможных пяти. Должностные лица клуба уже работают с партнёрами по борьбе с вредителями и местным советом и реализуют ряд мер, направленных на решение проблемы.

«Во всех местах общественного питания проводятся многократные еженедельные проверки, а также принимаются строгие меры для обеспечения высокого уровня гигиены и чистоты везде, где хранятся, готовятся и подаются продукты», — приводит слова представителя клуба Daily Mail.