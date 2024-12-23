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Бывший гендиректор «Динамо» высказался о возможном переходе Глебова

Бывший гендиректор «Динамо» высказался о возможном переходе Глебова
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Бывший генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьёв высказался по поводу возможного перехода полузащитника «Ростова» Данила Глебова в московский клуб.

— Глебов — один из сильнейших «опорников» в чемпионате России, а у «Динамо» опорная зона больше всего нуждается в усилении.

— Говорят, что сумма трансфера Глебова может составить € 9-10 млн. Это адекватные деньги за него?
— «Динамо» давно платит неадекватные деньги. За всех, кого купили.

— 10 миллионов за Глебова — это всё-таки адекватно?
— Нет, конечно.

— А сколько адекватно? 6-7 миллионов?
— Рынок такой тяжёлый для российских игроков… Считаю, что он, наверное, необъективен. Глебов универсален, он может сыграть в центре защиты, в опорной зоне. Он обладает лидерскими качествами. Таких серьёзных лидеров в «Динамо» сейчас нет, — приводит слова Муравьёва «РБ Спорт».

Ранее СМИ сообщали, что «Динамо» ведёт переговоры по переходу Глебова.

Данилу Глебову 25 лет, за «Ростов» он выступает с 2019-го. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2028 года. В нынешнем сезоне Глебов провёл 23 матча за команду во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского полузащитника в € 8 млн.

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