Президент «Сьона» прокомментировал падение рыночной стоимости Антона Миранчука

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин поделился мнением о снижении рыночной стоимости игрока клуба россиянина Антона Миранчука.

«Весной она снова вырастет», — приводит слова Константина «ВсеПроСпорт».

В понедельник портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость Антона Миранчука, которая упала на 40% по сравнению с июнем — с € 6 млн до € 3,5 млн.

В текущем сезоне Антон Миранчук провёл за клуб в швейцарской Суперлиге семь матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Антон Миранчук перешёл в швейцарский клуб осенью 2024 года в статусе свободного агента. Предыдущим клубом россиянина был московский «Локомотив».