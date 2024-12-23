Агент Барбоза рассказал, кто из российских тренеров смог бы работать в Европе

Португальский агент Паулу Барбоза поделился мнением о том, кто из российских тренеров смог бы работать в европейском клубе.

«Я думаю, что наиболее известные [тренеры] в России смогли бы. Я не буду говорить имена. Но скажу так: тренеры, которые работают в «Краснодаре», в «Динамо» и во многих других клубах. Даже российский тренер, который работает в Китае (Леонид Слуцкий — прим. «Чемпионата»). Они могут. Иногда нужно, чтобы один начал работать и показал свои способности. Тогда он открывает дороги для других. Этот момент надо тоже преодолеть. В России есть талантливые тренеры.

– А игроки, которые раньше выступали в Европе? Например, Карпин играл в «Сельте». Влияет ли этот фактор на выбор тренера в европейских чемпионатах?

– Естественно. Обращают внимание на то, что они играли, что у них есть образ этого футбола, и, конечно, играют роль их последние результаты в качестве тренеров. Юран, Мостовой, Карпин – потенциальные тренеры в Европе», — приводит слова Барбозы «Спорт День за Днем».

Сергей Юран и Андрей Мостовой на данный момент не работают ни в одном клубе, в отличие от Валерия Карпина, который является главным тренером «Ростова» и сборной России.