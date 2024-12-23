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Жозе Моуринью перенёс операцию на желчном пузыре в Португалии

Жозе Моуринью перенёс операцию на желчном пузыре в Португалии
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью перенёс операцию на желчном пузыре. Об этом сообщил клуб на официальной странице в соцсети X (ранее Twitter).

«Сегодня нашему тренеру Жозе Моуринью была проведена успешная операция на желчном пузыре в Португалии. Мы желаем нашему учителю, у которого очень хорошее здоровье, скорейшего выздоровления», — говорится в заявлении клуба.

Португальский специалист возглавил «Фенербахче» минувшим летом. В нынешнем сезоне чемпионата Турции подопечные Моуринью набрали 36 очков в 16 матчах и на текущий момент занимают второе место, отставая от лидирующего «Галатасарая» на пять очков, при этом у лидера лиги есть игра в запасе.

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