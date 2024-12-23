Футболист «Краснодара» Дмитрий Кучугура перешёл в «Урал» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба нового клуба полузащитника.

«Приветствуем Дмитрия в нашем клубе. Желаем регулярной игровой практики и много результативных действий в весенней части Первой лиги!» — написала пресс-служба екатеринбургского клуба.

20-летний футболист является воспитанником академии «Краснодара». Он выступал за «Краснодар-2» в Первой и Второй лигах, а в ноябре 2024 года сыграл за основную команду, но результативными действиями не отметился. Сейчас Кучугура является игроком молодёжной сборной России, где забил три мяча в девяти играх.