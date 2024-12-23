Евдокимов — о Пьяниче: он тормозит игру, играет всегда около защитников

Бывший главный тренер «Кубани» Роберт Евдокимов прокомментировал игру Миралема Пьянича в составе московского ЦСКА в текущем сезоне.

«На мой взгляд, он тормозит игру, играет всегда около защитников. Да, он руководит, игра строится через него, когда мяч у него. Но это всё сзади. Знаете, как говорят: так и любой ветеран сыграет. Нужно продвигать мяч, атаковать, показывать какие-то обводки. На данный момент у Пьянича этого нет. Возможно, весной мы это увидим. Всё-таки Пьянич — футболист высокого класса», — приводит слова Евдокимова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Миралем Пьянич провёл за клуб во всех турнирах 13 матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.