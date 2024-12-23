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Представитель Роши прокомментировал интерес к своему клиенту

Представитель Роши прокомментировал интерес к своему клиенту
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Представитель агентства Sferico Sports Management, клиентом которого является защитник московского ЦСКА Виллиан Роша, высказался об интересе к футболисту со стороны других клубов.

«Можем подтвердить, что интерес к Роше со стороны других клубов действительно есть, но пока ничего конкретного. Это нормальная ситуация, когда клубы наблюдают за игроками», — приводит слова представителя агентства «РБ Спорт».

В текущем сезоне Виллиан Роша провёл за московский ЦСКА во всех турнирах 19 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Бразилец пришёл в ЦСКА осенью 2022 года из португальского «Портимоненсе», сумма трансфера составила € 2 млн по версии Transfermarkt.

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