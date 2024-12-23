«Фиорентина» уступила «Удинезе» в матче 17-го тура Серии А
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Завершился матч 17-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Фиорентина» и «Удинезе». Игра проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Маттео Марченаро (Италия). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.
Италия — Серия А . 17-й тур
23 декабря 2024, понедельник. 20:30 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
1 : 2
Удинезе
Удине
1:0 Кин – 8' 1:1 Лукка – 49' 1:2 Товен – 57'
Счёт в матче был открыт уже на восьмой минуте, отличился нападающий «Фиорентины» Мойзе Кин, реализовавший пенальти. На 49-й минуте Лоренцо Лукка сравнял счёт. На 57-й минуте Флорьян Товен вывел гостей вперёд.
«Фиорентина» занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 31 очко за 16 матчей. «Удинезе» заработал 23 очка и располагается на девятой строчке.
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