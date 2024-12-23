Семёнов — об «Ахмате»: нужно улучшить игру в обороне, много пропускают

Бывший защитник «Ахмата» Андрей Семёнов прокомментировал игру своей бывшей команды в текущем сезоне в Российской Премьер-Лиге.

«Мне со стороны, конечно, тяжело сказать, чего им не хватает. Где-то не везёт, могли набрать больше очков. Надеюсь, во второй части сезона реанимируются и будут показывать более убедительную игру.

Для этого нужно улучшить игру в обороне, много пропускают. Ну, кстати, и забивают мало. Во всех направлениях надо прибавлять. Думаю, «Ахмат» останется в РПЛ. По игре они не добрали очков шесть, поэтому на зимний перерыв могли уйти где-то в серединке таблицы», — приводит слова Семёнова Legalbet.

Андрей Семёнов покинул грозненский «Ахмат» летом 2024 года и перебрался в российскую Медиалигу.