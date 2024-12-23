Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семёнов — об «Ахмате»: нужно улучшить игру в обороне, много пропускают

Семёнов — об «Ахмате»: нужно улучшить игру в обороне, много пропускают
Комментарии

Бывший защитник «Ахмата» Андрей Семёнов прокомментировал игру своей бывшей команды в текущем сезоне в Российской Премьер-Лиге.

«Мне со стороны, конечно, тяжело сказать, чего им не хватает. Где-то не везёт, могли набрать больше очков. Надеюсь, во второй части сезона реанимируются и будут показывать более убедительную игру.

Для этого нужно улучшить игру в обороне, много пропускают. Ну, кстати, и забивают мало. Во всех направлениях надо прибавлять. Думаю, «Ахмат» останется в РПЛ. По игре они не добрали очков шесть, поэтому на зимний перерыв могли уйти где-то в серединке таблицы», — приводит слова Семёнова Legalbet.

Андрей Семёнов покинул грозненский «Ахмат» летом 2024 года и перебрался в российскую Медиалигу.

Материалы по теме
Экс-игрок «Ахмата» Семёнов рассказал, что считает «жирным минусом» в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android