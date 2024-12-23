Тренер «МЮ» Аморим — об интервью Рашфорда: я всегда здесь, чтобы помочь Маркусу

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал интервью нападающего команды Маркуса Рашфорда, в котором он заявил, что готов к новому вызову в своей карьере.

«Я всегда готов помочь Маркусу, как и другие игроки. Они решили дать это интервью не только из-за Маркуса, и я понимаю это», — приводит слова Аморима известный инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне Маркус Рашфорд провёл за клуб во всех турнирах 24 матча, в которых забил семь мячей и отдал три голевые передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 55 млн.