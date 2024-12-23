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Сафонов — о «ПСЖ»: когда я только приехал, мои первые тренировки были ужасными

Сафонов — о «ПСЖ»: когда я только приехал, мои первые тренировки были ужасными
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Вратарь французского «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов поделился мнением о своей адаптации в новом клубе.

«Париж – это мне интересно. Это другой уровень, и, конечно, мне нужно было время, чтобы адаптироваться. Теперь я лучше понимаю инструкции главного тренера. Для меня всё это легко. Когда я только приехал, мои первые тренировки были ужасными, потому что они проходили слишком быстро. Мне нужно было время, чтобы поднять свой уровень, и теперь я готов играть и готов быть в этой команде», — приводит слова Сафонова beIN Sports.

В воскресенье, 22 декабря, Матвей Сафонов отразил два удара в серии пенальти в матче 1/32 финала Кубка Франции с «Лансом» и вывел свою команду в 1/16 финала турнира, где «ПСЖ» предстоит сыграть с «Эспали Сен-Марсель».

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