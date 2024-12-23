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Французский рэпер Booba — о Мбаппе: я думал, что он станет музой пригородов

Французский рэпер Booba — о Мбаппе: я думал, что он станет музой пригородов
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Французский рэпер Booba поделился мнением о нападающем мадридского «Реала» и сборной Франции Килиане Мбаппе и его африканских корнях.

«Я думал, что он станет музой пригородов, таких парней, как мы. Вот почему он мне просто не нравится. Я думал, что он будет представлять свои африканские корни: у меня было слишком много ожиданий. Он даже не поехал в Алжир. Камерун? Сколько ему там было лет? Он приехал туда богатым и с камерами вокруг себя. Это недопустимо. Он даже не написал в X, когда Алжир выиграл Кубок африканских наций. Мне не нравится он как личность», — приводит слова Booba Footmercato.

В текущем сезоне Киллиан Мбаппе провёл за клуб во всех турнирах 24 матча, в которых забил 14 мячей и отдал три голевые передачи.

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