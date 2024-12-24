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Агент Осимхена ведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед» — Саша Тавольери

Агент Осимхена ведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед» — Саша Тавольери
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Агент нападающего «Наполи» Виктора Осимхена ведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Саша Тавольери.

По информации источника, клуб из Манчестера может договориться с 25-летним нигерийцем о личных условиях уже в январе. Отмечается, что у футболиста есть пункт выкупа на сумму € 75 млн в его текущем контракте с нынешним клубом. Возможность ухода нападающего Маркуса Рашфорда из «МЮ» увеличивает шансы на эту сделку.

В нынешнем сезоне Виктор Осимхен принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с итальянским клубом рассчитано до лета 2025 года.

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