Оскар перейдёт в «Сан-Паулу» в качестве свободного агента — источник

33-летний полузащитник Оскар этой зимой перейдёт в бразильский клуб «Сан-Паулу» в качестве свободного агента. Об этом сообщил журналист Габриэль Са на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

31 декабря 2024 года у бразильского полузащитника истечёт контракт с его действующим клубом, китайским «Шанхай Порт», и после этого Оскар сможет присоединиться к «Сан-Паулу», с которым уже достигнуто соглашение о трёхлетнем контракте.

В текущем сезоне Оскар провёл за свой клуб во всех турнирах 35 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 27 голевых передач.

Оскар перешёл в «Шанхай Порт» зимой 2017 года из лондонского «Челси». Сумма трансфера составила € 60 млн по версии Transfermarkt.