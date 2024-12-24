Российский нападающий ПАОКа Фёдор Чалов забил 100-й гол в карьере и поделился своими эмоциями по этому поводу.
«100-й гол в карьере, очень важный момент, продолжаю в том же духе! Всем большое спасибо!» — написал Чалов в своем телеграм-канале.
В воскресенье, 22 декабря, в матче 16-го тура греческой Суперлиги, в котором ПАОК встречался с «Атромитосом», Чалов отметился забитым голом и помог своей команде одержать победу (3:0).
В нынешнем сезоне Чалов принял участие в 23 встречах за ПАОК во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.
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