Микель Артета рассказал, будет ли «Арсенал» искать замену Букайо Саке и Рахиму Стерлингу

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал возможный выход «канониров» на трансферный рынок этой зимой для поиска замены вместо травмированных Букайо Саки и Рахима Стерлинга.

«Нам придётся оценить то, что у нас есть внутри команды, и проявить творческий подход. Мы не можем притворяться прежними, мы должны быть разными и найти лучший способ добиться этого, быть конкурентоспособными и выигрывать много игр.

Сейчас я намерен работать в команде и использовать всё, что у нас есть, по максимуму. То, что происходит снаружи, мне неподвластно», — приводит слова Артеты Sky Sports.

Букайо Сака получил травму в матче 17-го тура английский Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (5:1) и был заменён по ходу встречи. Рахим Стерлинг получил травму колена и выбыл на несколько недель.