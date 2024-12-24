«Интер» обыграл «Комо» в матче 17-го тура Серии А
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Завершился матч 17-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Интер» и «Комо». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Главным арбитром встречи выступил Антонио Джуа. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Италия — Серия А . 17-й тур
23 декабря 2024, понедельник. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 0
Комо
Комо
1:0 Аугусто – 48' 2:0 Тюрам – 90+2'
Счёт в матче 48-й минуте открыл игрок «Интера» Карлос Аугусто с передачи Хакана Чалханоглу. В добавленное время, на 92-й минуте Маркус Тюрам забил гол второй гол с передачи Петра Зелиньского.
«Интер» занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 37 очков за 16 матчей. «Комо» заработал 15 очков в 17 матчах и располагается на 15-й строчке.
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