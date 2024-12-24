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Результаты матчей чемпионата Италии 23 декабря

Результаты матчей чемпионата Италии 23 декабря
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Вчера, 23 декабря, прошли два матча 17-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Италии 23 декабря:

«Фиорентина» — «Удинезе» — 1:2;
«Интер» — «Комо» — 2:0.

Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии «Аталанта», которая записала в свой актив 40 очков. На втором месте находится «Наполи», который набрал 38 очков. Замыкает тройку лидеров «Интер», на счету которого 37 очков. В топ-5 входят «Лацио» и «Фиорентина», которые набрали 34 и 31 очко соответственно.

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